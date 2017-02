REGULA care poate lasa Liga I cu doar 10 echipe! Reactia cluburilor din Romania dupa ce au aflat de ea

Din 2018, adio echipe in insolventa in liga intai! Vor fi retrogradate! Daca s-ar intampla azi in prima liga ar ramane doar 10 echipe!

CFR, Medias, Pandurii si Mures sunt cele 4 echipe din liga intai, care pot fi retrogradate, daca nu ies din insolventa pana in 2018.



"Pe noi n-o sa ne afecteze ca o sa iesim in acest campionat din insolventa", spune Iuliu Muresan.



Liga vrea sa scoata si depunctarile. Le va inlocui cu amenzi. Timisoara a inceput campionatul de la minus 14!



"Din 2018-2019? mai schimba pana atunci. la noi se schimba totul ca nu esti sigur de nimic!", a declarat si Ionut Popa.