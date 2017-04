Reghecampf l-a pedepsit pe Alibec. Ce s-a intamplat cu atacantul in aceasta saptamana

Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro! Fiare dezlantuite in cusca la KOnfruntarea campionilor! Marti, 21:00, in direct la Sport.ro! Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg!

Denis Alibec nu a scapat nepedepsit dupa iesirea nervoasa de la meciul cu CFR Cluj, din etapa a 6-a a Play Off-ului. Atacantul a plecat la partida respectiva la cabine imediat dupa schimbare, dupa ce a lovit si o sticla aflata pe marginea terenului.

Laurentiu Reghecampf a dezvaluit ca atacantul a platit o amenda in aceasta saptamana.

"Nu am facut nimic in plus, am spus doar ca o sa urmaresc foarte atent ce face la antrenamente toata saptamana. Denis a avut o reactie normala, si-a cerut scuze, a platit o amenda fata de cabina. Repet, am spus ca nu m-a deranjat gestul lui de la schimbare, ci faptul ca a plecat de pe banca.

Alibec e inca un jucator tanar. Bine, nu chiar tanar, dar mai are foarte multe de invatat", a spus Reghecampf la conferinta de presa de dinaintea partidei cu Viitorul, programata luni seara.