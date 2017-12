Reghecampf inapoi la Steaua?! Raspunsul dat de Anamaria Prodan

Laurentiu Reghecampf n-are de gand sa revina prea curand in Liga 1!

Anamaria Prodan spune ca sotul sau e fericit in Emirate, unde echipa lui e pe locul 3, la 5 puncte de lider. Reghecampf nu se intoarce acum la Steaua, dar nu exclude o noua colaborare cu Gigi Becali in viitor.

"Cred ca e o gluma. Laur are contract in Emirate. El e antrenorul lui Al Wahda. Nu s-a pus niciodata problema sa se intoarca la Steaua. El a discutat cu un jurnalist si a fost intrebat daca vreodata s-ar intoarce, a spus ca da. Dica e un antrenor minunat, am o relatie extraordinara cu el, chiar discut cu el.

Dica isi nota fiecare antrenament inca de pe vremea in care era jucator la Catania. El are un bun-simt iesit din comun, e un antrenor minunat. A facut la Steaua un lucru la care nu se astepta nimeni, nimeni nu-i dadea doua luni la Steaua. Ce a facut Nicu e incredibil, incredibil", a spus Anamaria Prodan la PRO X.