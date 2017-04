Reghecampf clarifica misterul disparitiei lui Tamas in primul 11, dupa ce fundasul a ramas pe banca in ultimele meciuri

Citeste si - Becali ii da ultimatum unui jucator transferat la inceputul sezonului: joaca bine in ultimele etape sau pleaca

Laurentiu Reghecampf, antrenorul liderului Ligii I, a vorbit la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro. Tehnicianul a abordat subiectul Alibec, insa a discutat si despre disparitia lui Gabi Tamas din primul 11. Revenit de doua etape dupa o suspendare, Tamas nu a mai bifat niciun minut in meciurile cu CSU Craiova si CFR Cluj.

Reghecampf spune ca Balasa si Moke s-au descurcat foarte bine si nu a avut motiv sa schimbe cuplul defensiv. De altfel, Steaua nu a primit gol in ultimele doua partide. Acesta a spus ca a discutat cu Tamas la antrenamente.

"N-am fost deranjat de gestul lui Alibec. Am fost si eu jucator si stiu ce simti cand esti schimbat. Nu m-a deranjat nici ca a dat cu piciorul intr-o sticla, insa nu mi s-a parut normal ca a plecat la vestiare. Trebuia, din postura de capitan, sa ramana langa echipa pana la finalul partidei.

Alibec este cel mai important jucator. El a avut evolutii bune, dar trebuie sa mai lucram. Intr-adevar, are calitati, este un fotbalist care decide meciuri, dar tocmai de aceea are un salariu foarte mare si s-au platit multi bani pe el. In momentul in care primesti, trebuie sa dai si inapoi.

La Steaua se cere performanta, eu nu pot sa ma port cu manusi cu un jucator sau altul.

Voi urmari reactia lui Denis in aceasta saptamana. Voi urmari si reactia celorlalti. Il avem pe Gnohere, care a intrat de fiecare data bine. Cu Tamas e aceeasi discutie. Balasa si Moke au jucat foarte bine, nu am avut motiv sa schimb ceva. Am si discutat cu Gabi Tamas acest lucru. A inteles si el ca echipa conteaza, pentru ca sunt anumite situatii in care un jucator nu e titular, dar e important in vestiar prin ceea ce face la antrenamente, de exemplu.

Ma bucur ca am fotbalistii apti si ca pot apela la Gabi Tamas cand e nevoie de aportul sau", a spus Laurentiu Reghecampf la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro