Reghecampf a plecat din Romania si a negociat cu o alta echipa! Unde poate ajunge dupa despartirea de Steaua

Reghecampf n-a avut cel mai bun sezon la Steaua, dar continua sa aiba oferte importante din strainatate.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Antrenorul a fost acum doua saptamani, in secret, la Doha, pentru a negocia cu o echipa din Qatar, scrie Gazeta Sporturilor. Reghe n-a stat decat o zi in Golf. Dupa discutiile preliminare cu echipa interesata de el, a revenit imediat la Bucuresti, sustine ziarul. Antrenorul Stelei a pastrat confidentialitatea totala, insa a dat mai multe semnale ca n-ar avea nicio problema sa se desparta de echipa lui Becali in cazul in care va realiza ca titlul e pierdut. Reghecampf si-a avertizat jucatorii ca ar putea renunta chiar dupa meciul cu Dinamo, in cazul unei infrangeri.

In Golf, Reghecampf a mai lucrat la Al Hilal, in sezonul 2014-2015. Desi a ajuns in finala Ligii Campionilor Asiei, Reghe a ratat titlul si s-a despartit de club inaintea finalului de campionat.