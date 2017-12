Reghe recunoaste: "M-as intoarce la Steaua!" Ce spune despre relatia cu Becali, care a spus ca Dica e de 3 ori mai bun!

Laurentiu Reghecampf vorbeste despre relatia cu fosta sa echipa si despre performantele lui Dica din acest sezon.

"Intotdeauna m-as intoarce, pentru mine este o onoare ca am antrenat-o pe Steaua!", a spus Reghecampf in Fanatik.

Reghe sustine ca e prieten in continuare cu MM Stoica in ciuda conflictului cu sotia sa.

"Cu MM sunt prieten, vorbim, nu exista nicio problema, am facut lucruri frumoase impreuna la Steaua. Asta, pe de o parte. Pe de alta parte, familia pentru mine este si va fi pe primul loc intotdeauna, iar daca intre MM si Anamaria au existat probleme, cred ca le pot rezolva ca doi oameni maturi.". a spus antrenorul lui Al Wahda.

Reghe il lauda pe Dica si spune ca jucatorii de la Steaua au nevoie si de psihic puternic pentru a reusi.

"Dica a facut la Steaua lucruri mari. Nimeni nu i-a dat nicio sansa. El a fost jucatorul Anei si imi aduc aminte ca, inca de atunci, era pasionat de meseria de antrenor. Avea caiete in care isi nota diferite lucrurile legate de antrenamente. Asta spune multe despre cineva care isi iubeste meseria. Nico, cum ii spunem noi, este genul de persoana cu foarte mult bun simt, care tace si face.

Jucatorii Stelei sunt jucatori buni, exista un motiv pentru care ei au ajuns acolo. In afara de asta, Gigi ii ajuta foarte mult, ii sprijina cand au nevoie, nu doar ii critica. Iar critica din partea lui, ca patron, cand se intampla, ii ajuta. Asta trebuie sa-i ambitioneze, sa-i faca sa-si doreasca si mai tare sa demonstreze ca nu s-a inselat cand i-a transferat. Sa fii jucator la Steaua inseamna sa ai si un psihic puternic, nu doar ca esti fotbalist".

Cat despre declaratia data de Becali, care a spus ca Dica e un antrenor de trei ori mai bun decat Reghecampf, fostul antrenor stelist sustine ca relatia sa cu patronul ramane la fel de puternica.

"OK, hai sa-ti zic exact cum stau lucrurile, ca am vazut ca declaratia asta a facut ceva valva in tara. Gigi Becali nu va uita niciodata ca eu si el am fost unul si acelasi, cand a avut probleme. Am fost acolo cand i-a fost cel mai greu. Oamenii care trec impreuna prin asemenea momente si se au unul pe altul la greu vor avea toata viata o legatura speciala. Eu si Anamaria am considerat clubul Steaua ca si cum era clubul familiei noastre. Nu am profitat, nu am incercat sa ne imbogatim, am facut exact ceea ce ar fi facut Gigi daca era in libertate. Altfel, e firesc ca Gigi sa-si apere si sa-si laude oamenii care sunt acum langa el. Asa a facut mereu. Cu fiecare. Deci, ca sa punem capat speculatiilor, relatia mea cu Gigi Becali este una atat de puternica incat oricat incearca cineva sa o distruga nu va reusi niciodata", a spus Reghecampf.