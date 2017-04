Reghe rasufla usurat! Ce verdict au dat medicii in cazul accidentarilor lui Alibec si Popescu

Denis Alibec si Ovidiu Popescu au iesit accidentati in prima repriza a partidei cu Astra.

Alibec a facut 35 de minute magice contra fostei sale echipe, doua goluri si asssit din rabona catre Florin Tanase in fata portii, dupa care a iesit accidentat.

Reghe se temea sa nu fie ceva dur, insa in urma unui RMN efectuat azi, medicii au anuntat ca nu este nimic grav, iar Alibec are sanse mari sa fie apt pentru partida de duminica seara cu Craiova de la Severin, scrie Digi.

In cazul lui "Lampard" Popescu, primul verdict dat de medicii Stelei a fost cel corect. Are o mica entorsa, insa si el are sanse sa intre duminica seara,, mai scrie sursa citata.