Reghe, PARTY URIAS cu stelistii in Emirate! 7 jucatori au fost invitati la cel mai tare gratar al anului! :)

Reghecampf vrea sa petreaca alaturi de fostii sai jucatori la trecerea dintre ani!

Reghe i-a invitat la Abu Dhabi pe 7 dintre fotbalistii alaturi de care a lucrat la Steaua. Rusescu, Parvulescu, Cristi Tanase, Pintilii, Ovidiu Popescu, Gabi Enache si Alex Chipciu au fost chemati de Reghecampf in Emirate pentru cateva zile, anunta Fanatik. Afectat de moartea tatalui sau, Chipciu e singurul cu sanse mici sa ajunga la petrecerea pe care o da Reghecampf.



Antrenorul tocmai si-a prelungit contractul cu Al Wahda pana in 2019 si se lupta pentru titlu in liga miliardarilor din Emirate, unde e acum pe locul 3.