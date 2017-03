Reghe, OUT indiferent de rezultatul de la derby?! Unde poate ajunge antrenorul Stelei

Reghecampf si-ar fi negociat plecarea de la Steaua. Becali nu renunta insa la clauza de 700 000 de euro si ii transmite antrenorului ca nu poate pleca in orice conditii.

Drumul pana in Qatar n-a avut doar rol administrativ pentru Reghecampf. Antrenorul ar fi discutat si cu reprezentantii unui club din zona, anunta Gazeta Sporturilor. Ziarul sustine ca Reghe e tentat sa accepte oferta pe care a primit-o. Plecarea sa de la Steaua s-ar putea produce chiar dupa derby-ul cu Dinamo. Reghecampf si-a explicat vizita la Doha printr-o reglare bancara. "Daca e adevarat ca a negociat, nicio problema. Nu ne certam. Cred ca e posibil sa se fi dus sa negocieze. Daca ii convine oferta, vine la mine si discutam. Daca are vreo oferta de 2-3 milioane pe an, vedem. Dar trebuie sa plateasca 700 000 de euro clauza si e liber", ii transmite Becali.



Reghecampf e la al doilea sezon din al doilea sau mandat la Steaua. Reghe i-a mai antrenat pe ros-albastri si intre 2012 si 2014.