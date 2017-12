Reghe iese la atac: "Sunt unii la Steaua care joaca doar pentru bani" Politica de transferuri a lui Becali, criticata

Laurentiu Reghecampf vorbeste pentru prima data despre Steaua dupa plecarea la arabi.

Reghecampf spune ca a plecat de la Steaua pentru ca nu s-a inteles cu Becali in privinta transferurilor. Reghe spune ca decizia de a aduce jucatori consacrati ii cauzeaza Stelei, care se afla un urma celor de la CFR in clasament.

"Uite, eu i-am zis lui Gigi ce fel de jucatori trebuie sa ia, care e profilul, daca vrea sa defileze in campionat. Si iti zic si tie acum. Trebuie sa aduci jucatori care au foame de performanta, care isi doresc sa castige trofee. Cand iei jucatori care deja au castigat campionate si care mai sunt si pe final de cariera, rezultatele nu sunt cele la care speri. La Steaua pare ca unii jucatori vor bani si cam atat.

Eu l-am adus la Steaua pe Pintilii, ca sa-ti dau un singur exemplu, din care sa-ti dai seama de diferenta. Gandeste-te ce a realizat Steaua cu jucatori ca el si ce reprezinta in continuare Pintilii pentru Steaua acum. In zona asta eu si Gigi gandeam diferit", a spus Reghecampf in Fanatik.