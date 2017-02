Reghe, gata sa plece de la Steaua: "Becali sa achite clauza de 1 milion!" Sumudica, acuzat ca da TARCOALE 

Laurentiu Reghecampf a fost criticat dur de Gigi Becali dupa remiza cu Gaz Metan Medias.

"Nu jucam nimic!", a spus Becali, care a anuntat totusi ca nu il va concedia pe Reghecampf pana in vara. Mai mult, antrenorul Stelei a fost luat in colimator de Becali dupa ce s-a aflat de episodul Zurich, acolo unde antrenorul si managerul Stelei ar fi petrecut in hotel inainte de meci!



"Daca Becali vrea, se pot desparti chiar si inainte de finalul campionatului, in schimbul a 1 milion de euro", a spus Anamaria Prodan la Sport.ro.

Tot ea sustine ca Marius Sumudica isi pregateste terenul pentru Steaua. "Se autopropune la Steaua cu telefoane spontane lui Gigi Becali", a spus sotia lui Reghecampf.