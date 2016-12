Reghe, dupa ce a pierdut tot in 21 zile: "Nu renunt! Nu m-am gandit sa plec! Rezultatele ma tin in functie"

DINAMO 4-1 STEAUA | Laurentiu Reghecampf spune ca nu are de gand sa plece de la Steaua, in ciuda rezultatelor dezamagitoare din ultimele saptamani.

Steaua a pierdut primul loc in Romania, a iesit din Europa, a fost scoasa de o echipa din Liga a II-a din Cupa Romaniei si a fost umilita in derby de Dinamo la o diferenta de scor care nu se mai inregistrase de 14 ani.

Cu 4 infrangeri in ultimele 5 meciuri, Reghe spune ca rezultatele inca il tin in functie la club:

"Sunt doua meciuri, am pierdut prima runda. Nu o vad ca pe o umilinta. Ne-o asumam, trebuie sa invatam anumite lucrurile din aceasta seara"

"Niciodata nu o sa ma auziti ca o sa critic jucatorii, numai ca luam goluri foarte usor. Cand vorbim de echipa, si eu ma includ, nu vorbim numai despre jucatori."

"Rezultatele inca ma tin in functie. Inca mai avem sanse in campionat, suntem pe 2, jucam playoff. In returul cu Dinamo putem castiga cu 3-0. Eu niciodata nu vin sa spun lucruri care nu se pot realiza"

"Nu renunt, mai ales in momente dificile. A fost un an foarte greu pentru noi si cred ca am realizat lucruri bune. Cred ca am facut multe lucruri pozitive. Nu e problema de clauza. Nu puteti veni dupa un meci tur sa spuneti ca nu avem nicio sansa. Va pot contrazice cu multe lucruri"

"Nu m-am gandit sa-mi dau demisia, de ce? Crezi ca am avut o prestatie slaba in cupele europene? Am jucat meci de calificare in primavara la Villarreal. Nu ma gandesc niciodata sa-mi dau demisia. Nu am venit aici sa-mi dau demisia. Sa vedeti ce se va intampla la returul cu Dinamo", a spus acesta.