Reghe da vina pe jucatori dupa 1-1 cu Medias. Ce ii raspunde lui Becali care a spus ca la Steaua e ca la circ

Gaz Metan 1-1 Steaua

"Trebuia sa intram cu doua goluri diferenta la pauza, in repriza a doua am facut doua schimbari repede, care nu ne-au adus un plus mai mare. Am crezut ca vom avea de castigat cu Boldrin dar nu a fost asa. Am luat gol dupa ce a fost fault la Momcilovic. Jakolis trebuia sa ii dea o pasa de doi metri lui Alibec si dadeam gol. Sulley a stat foarte prost in teren si a gresit cateva mingi la mijlocul terenului. Steaua e altceva si jucatorii trebuie sa inteleaga aceste lucruri.

Nu am jucat ce trebuia dar nu suntem ca la circ. Schimbarile nu ne-au ajutat, o sa discut cu jucatorii, mai ales cu cei care au intrat dupa pauza. Se lucreaza bine la antrenamente, mult tactic, numai ca atunci cand echipele fac presiune folosim repede mingi lungi. Nu pot juca doar 10 jucatori si cei de pe banca sa nu faca nimic.", a spus Reghecampf dupa meci.