Regele, SAH la Becali! Procesul se complica la TAS pentru Becali! Cum a mutat Hagi

Becali a anuntat ca procesul de la TAS va fi judecat in regim de urgenta, insa Viitorul a reusit sa intarzie procesul.

"Au cerut cei de la UEFA ca procesul sa se judece in regim de urgenta, iar pe 12 iulie va fi gata", a anuntat Becali ieri la Sport.ro.

Becali e contrazis insa de cei de la Viitorul, care fac tot posibilul pentru ca judecata sa intarzie pana dupa tragerea la sorti pentru preliminariile Champions League.



"Nu se va judeca in regim de urgenta, nu stiu ce a spus domnul Becali despre vreo taxa pe care a platit-o dansul in contul nostru. Pentru o judecata in regim de urgenta este nevoie de acordul ambelor parti. Asa, noi, FRF si LPF avem termen 20 de zile, pana pe 4 sau 5 iulie, nu stiu cu exactitate, sa trimitem la TAS dosarele pentru aparare. Ramane de vazut apoi cand se va stabili termen pentru judecata”, a declarat directorul general de la Viitorul, Cristian Bivolaru, la Digi.

Legat de alegerea limbii franceze pentru acest proces, oficialul campioanei Romaniei considera ca ”nu e nicio surpriza cata vreme judecatorul ales de FCSB este francez si, daca am inteles bine, stie doar limba franceza. Deci nu e nicio surpriza, avantaj, victorie sau mai stiu eu ce concluzie am vazut ca s-a tras luni, dupa anuntul domnului Becali".

Pentru a se judeca un caz in regim de urgenta la TAS este obligatoriu acordul ambelor cluburi, scrie Gazeta Sporturilor. Daca un singur club se opune, atunci procedura isi urmeaza cursul firesc, astfel ca un raspuns poate veni si dupa doua luni de zile.

In aceste conditii, Steaua poate rata fix ce o intereseaza cel mai tare: tragerea la sorti.

Daca TAS va decide ca Steaua e campioana, dar verdictul va veni dupa tragerea la sorti, atunci UEFA va tine cont de asta si va face jonctiunea intre cele doua cluburi. In aceste conditii, Steaua va prelua adversarul Viitorului, dar nu va fi cap de serie.

Ludogoret, Olympiakos, Celtic, Copenhaga, Salzburg, Legia Varsovia sunt echipe pe care le poate intalni Viitorul pe traseul campioanelor, in timp ce Steaua putea sa pice cu Hafnarfjordur, Sheriff Tiraspol, Qarabag, Astana, Slavia Praga, Malmo.

Mai mult, daca verdictul de la TAS va veni dupa ce se va fi terminat si turul al treilea, iar Viitorul va fi eliminata, UEFA nu va mai schimba nimic si se va juca potrivit programarii initiale.

Daca va castiga la TAS, Becali poate cere despagubiri LPF si FRF pentru daunele provocate.