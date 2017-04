Refuzata de propriul jucator! Unul dintre cei mai buni mijlocasi din playout nu vrea la Steaua! Care este motivul

Lider in Liga 1, Steaua viseaza la o noua calificare in grupele Ligii Campionilor

Catalin Stefanescu a jucat 25 de partide in acest sezon pentru Poli Iasi, fiind imprumutat de Steaua. Transferat de Steaua in ianuarie 2016 de la Ceahlaul Piatra Neamt, Stefanescu a fost imprumutat si sezonul trecut, la FC Voluntari.

Mijlocasul nu isi doreste sa revina din vara la Steaua pentru ca nu ar juca suficient de mult, chiar daca echipa ar putea ajunge in grupele Ligii Campionilor. Jucatorul de 22 de ani a reusit 2 goluri si 2 assist-uri in playout in cele 8 meciuri de pana acum.

"Voi vedea la vara ce voi face. Daca cei de la Iasi ma doresc, atunci voi ramane aici. Cred ca la Steaua n-as avea parte de continuitate. Sunt un jucator tanar si am nevoie de meciuri in picioare" a declarat Stefanescu la Dolce Sport.