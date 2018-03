Rednic, OFERTA de la STEAUA?! Anunt de ultima ora: reactia lui Becali

Mircea Rednic e liber de contract dupa despartirea de Mouscron. Are deja oferte din Romania!

Rednic a respins propunerea lui Ionut Negoita de a reveni la Dinamo. Fanatik scrie ca antrenorul i-a transmis sefului de la Dinamo ca are o varianta mult mai buna din punct de vedere financiar decat cea din Stefan cel Mare. Oferta lui Negoita: 15 000 de euro si libertate totala la transferuri, plus prime consistente pentru titlu si cupa.



Rednic a raspuns misterios: "Am deja o oferta de 20 000 pe luna!"

Singurul club din play-off capabil sa plateasca suma in acest moment pare sa fie Steaua. CSU Craiova tocmai i-a prelungit contractul lui Mangia, iar Viitorul, Iasi si Astra sunt departe de suma anuntata de Rednic pentru bugetul bancii tehnice. CFR Cluj merge perfect cu Dan Petrescu si nu are niciun motiv sa caute antrenor.

"L-am vrut si in trecut, dar astia ai mei imi tot spuneau sa nu-l iau ca e dinamovist si nu-l vor suporterii. Ca face una, ca face alta. Imi place Rednic pentru ca pe unde se duce face treaba. Daca Negoita era baiat destept, il tinea la Dinamo si acum ma bateam cu el la titlu", a comentat patronul Stelei, Gigi Becali, pentru Fanatik!