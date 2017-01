Rednic a transferat un roman in Belgia. Omul sau de incredere a semnat cu Mouscron

Mircea Rednic l-a transferat zilele trecute pe atacantul lituanian Deyvidas Matulevicius, din Liga I, iar acum s-a orientat din nou catre fotbalul romanesc. De acesta data, tehnicianul si-a luat un ajutor pe banca.

Mircea Rednic l-a cooptat in stafful tehnic al lui Mouscron pe Mihai Teja, fost antrenor al lui U Cluj si Dinamo (pentru o scurta perioada).

Rednic nu va renunta la colaborarea cu belgianul Laurent Demol, insa le-a transmis sefilor ca are nevoie si de Mihai Teja pentru a incerca sa salveze echipa de la retrogradare.

Mouscron se afla acum in cantonament in Spania, iar Rednic spera ca jucatorii sai sa se incarce pentru lupta din partea a doua a sezonului.

"Cand ai 24 de jucatori in lot, ai nevoie de doi secunzi", si-a justificat Rednic alegerea, potrivit dhnet.be.

De altfel, Mihai Teja a mai lucrat cu Rednic si la Khazar Lankaran, Dinamo, Standard Liege si Petrolul.

"El are o cariera de antrenor principal in Romania. Contez pe el, mai ales in ceea ce priveste activitatea cu tinerii, care sunt in numar mare la echipa. Laurent mi-a fost de folos si imi va fi si de acum incolo. Ce apreciez la Mihai, regasesc si la Laurent. Sunt doua personalitati foarte sincere", a mai spus Rednic in presa belgiana.