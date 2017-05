Record fantastic batut de Mourinho la United. Era inca de pe vremea lui Sir Alex Ferguson

Marti, 21:45 Real - Atletico la ProTV. Miercuri, 21:45 Monaco - Juventus la ProTV! Joi, 22:00 Celta - Man United la Sport.ro

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Real - Atletico! Miercuri, 21:45 Monaco - Juventus! Joi, 22:00 Celta - Man United!

Mourinho a doborat un record fantastic al lui Sir Alex Ferguson. Man United are 25 de meciuri la rand in Premier League fara infrangere, record stabilit de Ferguson in sezonul 2010-2011.

Chiar si asa, United e doar pe locul 5 in clasament. "Normal, daca ai atatea meciuri fara infrangere, castigi si titlul. Dar noi speram acum sa prindem primele 4 locuri", a spus Mourino, mahnit, despre aceasta performanta.

Man United a castigat insa doar 13 meciuri din cele 25, avand 12 egaluri.

Cea mai lunga serie fara infrangere a fost a lui Arsenal, in 2003-2004, cand echipa lui Wenger a bifat 49 de meciuri fara infrangere!