Acum 3 ani voiau sa DISTRUGA FCSB, azi sunt intr-o situatie teribila! Jucatorii NU STIU daca echipa mai exista. Prima echipa care dispare in 2018!

Problemele grave pe care le au cu banii par sa-i doboare la inceputul noului an!

ASA Tg. Mures are sanse mici sa mai inceapa antrenamentele pentru partea a doua a sezonului din B. Desi au reusit un parcurs peste asteptari in tur, jucatorii lui Marius Popescu se vad acum in fata unei situatii halucinante.

Fotbalistii nici nu stiu daca echipa mai exista sau nu! Sefii nu i-au anuntat daca va mai exista vreo reunire sau daca pot pleca fara pretentii financiare.

"Nu stim nimic. Nu ni s-a spus nimic, nu stim ce-o sa se intample. Majoritatea ne cautam alte echipe. Ultima data am vorbit cu cineva din conducere inainte de vacanta, dar nu am aflat mare lucru. Si in ceilalti ani eram anuntati cu cateva zile inainte de reunire", a spus capitanul Robert Candrea pentru Liga2.ro.

Fotbalistii sunt neplatiti de luni bune.

"Nici nu stiu cate salarii restante mai am. Nu stiu ce sanse mai sunt sa ne recuperam ceva. Nu stiu ce va fi cu clubul. Am cateva propuneri, sunt vreo 5 echipe din B care ma doresc. Mai astept sa vad daca se iveste ceva din Liga 1 sau din strainatate, din ligile inferioare", anunta Candrea.

ASA a incheiat anul 2017 pe locul 8 in B, cu 31 de puncte. Acum 3 ani, echipa din Tg. Mures s-a batut cu Steau ala titlu pana in ultima etapa a sezonului.