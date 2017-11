Reactie DURA a lui Dica dupa injuratura lui Alibec de la Plzen: "Eu nu mi-am injurat niciodata antrenorul, asta e educatia mea de acasa!"

Nicolae Dica a dezvaluit ca a discutat cu Denis Alibec dupa incidentul de la partida cu Viktoria Plzen cand Alibec a injurat pe banca in momentul in care Nicolae Dica l-a desemnat pe Mihai Balasa executant al unei lovituri libere. Dica spune ca nu crede ca tinta injuratii lui Alibec era el.

"Am avut o discutie astazi cu Alibec. Daca m-a injurat pe mine, nu sunt singurul antrenor care este injurat de catre un jucator. Daca asa a considerat el atunci, sa injure - nu stiu pe cine - este problema lui. Eu nu-mi permit sa injur jucatorii sau, cat am fost jucator, nu mi-am permis sa injur antrenorul. Asta e educatia mea, primita de acasa. Daca m-a injurat pe mine, este problema lui. Daca a injurat pe altcineva... Mai spui cate o injuratura, asa, in gol, cand nu iti ies anumite lucruri.



Eu respect pe toata lumea, eu sunt genul de om care nu sunt ranchiunos. Daca cineva ma jigneste, nu sunt omul care sa-i intorc spatele cand are nevoie. In timp, acele persoane poate vor avea nevoie de mine si cu siguranta, daca voi putea, le voi ajuta. El a avut o atitudine buna la meciul cu Plzen. A incercat sa dea cat a putut la acel joc, a alergat, si-a creat ocazii, dar din pacate nu a reusit sa marcheze. La antrenamente, consider ca m-a respectat pe mine si pe colegi. Daca nu ma respecta, nu mai facea parte din lot. stiu ca a fost o amenda pe care el a primit-o atunci (n.r. - dupa meciul cu FC Voluntari), nu stiu daca i s-au luat banii, nu este problema mea.



Cand a avut o atitudine gresita, l-am exclus din lot. Mai mult de atat ce pot sa fac? Sa exclud un jucator din lot sau sa-l trimit in tribuna sau sa fie amendat de catre club, asta pot sa fac. Cand comportamentul lui a fost ok, a fost reprimit la echipa" a spus Nicolae Dica intr-o conferinta de presa.