Reactia lui Sumudica dupa ce Becali a spus aseara: "Asa e, poate era mai bine sa fi venit Sumi antrenor!"

Gigi Becali a plecat foarte suparat de la stadion, dupa 2-2 cu Viktoria Plzen.

"Daca tot ai adus 6 jucatori de la Astra, cum sa nu il iei si pe Sumudica, sa-i faca sa joace fotbal?!", a fost ideea lansata de Dragomir aseara, dupa meciul cu Plzen, ca o explicatie pentru prestatia deloc convingatoare a echipei lui Dica.

"Da, poate era mai bine sa-l iau", a aprobat Gigi Becali, care a plecat foarte suparat de la stadion.

Sumudica a vorbit astazi despre declaratia lui Becali, preferand un discurs cu care sa nu deranjeze pe nimeni.

"Am vazut meciul, dar sunt antrenor la Kayseri si nu imi permit sa fac comentarii despre alta echipa."

"Pot sa spun doar ca Gigi Becali este prietenul meu si in momentul de fata ii doresc sa ii fie bine si sa aiba rezultate. Asta din respect pentru el, pentru ca investeste foarte multi bani."

"Eu zic sa ii dea incredere antrenorului. Eu sunt sub contract si nu se pune problema venirii la Steaua. Nici nu stiu de ce se face asemenea tam-tam. Steaua are in continuare sanse de calificare.", a spus Sumudica in Gazeta Sporturilor.

Totusi, Sumudica si-a incheiat discursul cu o fraza prin care si-a exprimat indirect parerea despre jocul Stelei, in momentul in care a fost intrebat despre prestatia fostilor sai jucatori de la Astra.

"Ii iubesc prea mult pe toti si de aceea ma abtin de la orice comentarii".