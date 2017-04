Reactia lui Sumudica atunci cand a aflat ca Reghe poate pleca in Golf! Ce spune antrenorul Astrei

Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro! Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg! Fiare dezlantuite in cusca la KOnfruntarea campionilor! Marti, 21:00, in direct la Sport.ro!

Laurentiu Reghecampf s-ar putea desparti de FCSB chiar daca va reusi sa ia titlul. Acesta a primit acceptul de a pleca la Al Ghafara, din Qatar, fara sa plateasca despagubiri de 700.000 de euro, reprezentant o clauza pe care o are in contractul semnat cu Becali.

Rival al stelistului in Liga I, Marius Sumudica a aflat si el despre plecarea lui Reghecampf. Acesta spune ca in Golf sunt echipe cu multi bani. Totusi, acesta nu a dorit sa comenteze in amanunt decizia lui Reghecampf de a pleca in Golf.

"Am si eu oferte, dar nu concrete. Ma suna o gramada de impresari inclusiv de prin zona aceea. Am avut doar o oferta si a depins de mine, dar nu am acceptat in cele din urma.

Al Gharafa, daca este vorba despre aceasta echipa, este o formatie cu foarte multi bani, foarte puternica acolo. E foarte bine, dar nu pot sa vorbesc eu despre deciziile luate de domnul Reghecampf", a spus Marius Sumudica, tehnicianul Astrei.