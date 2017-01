Reactia lui Negoita dupa ce a pierdut procesul cu Badea: "Amandoi iubim Dinamo, vom gasi o solutie!"

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Curtea de Apel a anuntat saptamana aceasta verdictul in cazul sechestrului asigurator pus pe actiunile detinute de Ionut Negoita de la Dinamo: acesta ar trebui sa plateasca 2 milioane de euro! Ionut Negoita a reactionat dupa aceasta decizie.

Iata comunicatul emis de Dinamo:

In ceea ce priveste situatia litigiului personal pe care il am cu domnul Nicolae Badea trebuie sa fac urmatoarele precizari:

Prioritatea mea, atunci cand am preluat Dinamo, a fost sa salvez clubul din colapsul financiar in care se afla. La asta am lucrat pana acum si cred ca am reusit sa aduc clubul pe linia de plutire. Dinamo a fost si ramane o prioritate pentru mine, iar consecinta directa este ca celelalte litigii personale au fost lasate in planul secund.

Sunt convins ca impreuna cu domnul Badea vom gasi solutii pentru rezolvarea acestei probleme pentru ca sunt sigur ca ambii vrem, in primul rand, binele lui Dinamo.

Ionut Negoita