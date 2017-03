Reactia lui Gnohere dupa ce a aflat ca Reghecampf se gandeste la plecare, daca Steaua nu o bate pe Dinamo

Stelistii nu vor ca Reghecampf sa plece si spun ca sunt gata sa castige marele derby cu Dinamo. Nasul Contra il poate da afara pe Reghecampf.

"Daca nu castig cu Dinamo, plec", a anuntat Reghecampf.

Jucatorii nici nu vor sa auda de asa ceva si anunta ca sunt motivati inaintea partidei.

"A zis ca pleaca? Daca a zis asta, n-am auzit! Noi ne gandim doar la joc, vrem sa batem", spune Harlem Gnohere.

Daca Reghecampf isi da demisia, Edi Iordanescu e printre favoritii la inlocuire.

"Nu cred totusi ca va pleca. Cred ca incearca sa ii ambitioneze pe jucatori, sa ii motiveze", spune Edi Iordanescu.

Doi ani au trecut de la ultima victorie a Stelei intr-un mare derby. Contra l-a batut in acest an pe finul sau, Reghecampf, in Cupa Ligii.

"E totusi diferenta mare pentru a ne gandi la titlu in acest moment. Ar fi o surpriza sa castigam trofeul", spune si Contra.