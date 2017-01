Reactia de campion lui Gica Popescu dupa declaratiile lui Becali: "Protestele din strada conteaza! NU CANDIDEZ!"

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Gica Popescu respinge vehement asocierea sa cu legea gratierii si alegerile de la FRF din 2018.

Intr-un mesaj postat pe pagina oficiala de Facebook, Popescu raspunde declaratiilor date in aceasta dimineata de Gigi Becali la Ora Exacta in Sport. DETALII AICI

"In legatura cu ultimele declaratii aparute in spatiul public, conform carora eu as dori sa candidez din nou la presedintia Federatiei, tin sa precizez ca acesta este un subiect incheiat pentru mine. Asa cum am spus-o si in alte randuri, eu nu voi mai candida pentru functia de presedinte FRF si dezaprob in totalitate aceste afirmatii din mass-media."

Popescu il contrazice pe Gigi Becali, care e de parere ca "protestele din strada pentru legea gratierii nu conteaza".

"Iar cu privire la continuarea aceleiasi declaratii, potrivit careia protestele din strada nu conteaza: eu, intotdeauna in cariera mea, am tinut cont de parerea oamenilor si am actionat fara sa ignor acest aspect important. Imi place sa cred ca acelasi lucru se va intampla si acum."