Reactia lui Dica la gafa lui Andrei Vlad! Ce mesaj i-a transmis antrenorul portarului de 18 ani

Steaua 1-1 CFR Cluj | Lupta pentru titlu continuta si se va decide in Play Off. CFR pastreaza doua puncte avans. Dica a vorbit la finalul partidei.

"Va dati seama ca imi doream sa castigam, mai ales ca am jucat pe primul loc. La cum am aratat in prima repriza, nu aveam nicio sansa sa castigam jocul. Am suferit mult la mijlocasii centrali.

In schimb, in repriza a doua am dominat jocul, ne-am creat ocazii si am reusit sa marcam.

Pana la urma, e important ca cei de la CFR nu s-au distantat.



Ma bucur ca am avut reactie in repriza secunda si am reusit sa revenim.

Practic, in repriza a doua cei de la CFR nici nu au contat. Nu ne-au surprins cu nimic.



S-a simtit absenta unui atacant de careu, normal. Dar l-am folosit pe Tanase, el a incercat sa joace cat a putut de bine. Sunt multumit de atitudinea lui, plus ca a scos acel 11 metri.

Atunci cand pierdem, pierdem cu totii. Cand castigam, castigam cu totii. Nu avem ce sa-i reprosam lui Andrei Vlad.

Sigur, este presiune mare la Steaua, dar el are un caracter puternic si e un portar de calitate. Trebuie sa invete din greselile pe care le face acum.

La portari, o singura greseala se vede.

Cu totii avem emotii la meciuri. Cand nu mai ai emotii, inseamna ca nu mai ai ce sa cauti la fotbal, te duci la TV si stau cu berea in fata.

Mai sunt multe meciuri de jucat si nu s-a decis campionatul in etapa aceasta", a spus Nicolae Dica.