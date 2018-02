Reactia lui Dica la declaratiile lui Becali despre RETRAGERE: "Cand eram fotbalist, ziceam asta dupa fiecare nereusita". Cum vrea sa-l impace pe patron

"O sa vedem cat mai stau in fotbal. Poate ma retrag. Fac pacate, ma cert cu lumea! Nu mai vreau", a spus Becali dupa 1-5 cu Lazio.

Suparat pe infrangerea la scor a Stelei de pe Olimpico, 1-5 cu Lazio, Becali s-a descarcat in direct. El a afirmat ca se gandeste sa se retraga din fotbal si ca va lua aceasta hotarare in momentul in care nu va mai castiga bani din acest domeniu de activitate.

Nicolae Dica, antrenorul Stelei, a vorbit astazi in cadrul unei conferinte de presa, inaintea meciului cu Sepsi OSK. El a spus ca avea aceleasi ganduri atunci cand, fotbalist fiind, avea zile mai proaste.

"Vom incerca sa demonstram ca suntem alta echipa decat cea de la Roma, chiar daca intalnim un adversar mai slab.

Si eu, cand eram jucator, spuneam ca imi vine sa ma las atunci cand aveam momente mai slabe. Dar treceam peste. Daca vom lua campionatul, domnul Becali va uita meciul cu Lazio", a spus Dica.