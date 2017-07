Reactia lui Dica dupa primul meci oficial pe banca Stelei! Ce mesaj a avut pentru jucatori dupa minutul 75

Nicolae Dica a debutat cu o victorie pe banca Stelei, 2-1 cu FC Voluntari.

Nicolae Dica: "Am avut emotii mari inainte de acest joc. Important e ca am obtinut victoria, cu greu, dar am reusit."

"Nu am avut prea multe ocazii de a marca in prima repriza. In schimb, in a doua repriza am dominat jocul si ne-am creat multe ocazii."

"Baietii merita felicitati, au avut atitudine la acest joc. Eu spun ca putem face jocuri mult mai bune decat am facut in seara aceasta."

"Am crezut in victorie pana in ultima clipa."

"In ultimele 15 minute am tot strigat la ei sa scoatem mingea mai la margine, sa venim cu centrari, pentru ca ei se aglomerasera foarte mult. Iar golul a venit dupa o centrare din lateral."



"Ma bucur mult pentru Denis Man, pentru ca ratase doua ocazii mari, iar pentru un copil de 18 ani asta poate conta. Bine ca a reusit sa marcheze."

"Au venit aproximativ 10.000 de suporteri la meci, ma bucur foarte mult. Am promis, cand am venit la Steaua, ca echipa va avea atitudine, si cred ca am aratat asta." (DigiSport)