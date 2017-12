Reactia lui Dica, dupa ce a aflat ca Reghecampf e gata sa revina la Steaua! MOTIVUL pentru care nu a semnat prelungirea contractlui

Nicolae Dica nu se teme ca va fi inlocuit de Reghecampf, cel care spune ca e gata oricand sa revina la echipa ros-albastra.

Becali i-a propus prelungirea contractului lui Dica, insa acesta a refuzat. Spune ca va fi demis oricum daca nu va avea rezultate, altfel ca asteapta finalul de sezon pentru a a discuta cu Becali pentru un nou contract. Dica ramane la Steaua doar daca va castiga titlul.



"Nu ma sperie ce spune Reghecampf. Orice antrenor isi doreste sa antreneze Steaua. Avem cele mai bune conditii, e normal sa iti doresti sa antrenezi Steaua.

Consumul e foarte mare, sper sa termin anul competitional la Steaua. Stiti ca daca nu sunt rezultate, cel care plateste este antrenorul. Am prins paltonul, cand am venit la echipa mi s-au dat 2-3 etape. Am incedere in mine, in jucatori, putem face performanta in continuare. Obiectivele le-am indeplinit. Calificarea in primavara, in Cupa suntem, sanse la titlu avem, nu inteleg de ce se vorbeste despre schimbarea mea.

Emotii am mereu, asa am avut si ca jucator, asa am si acum. Traiesc foarte mult jocurile, dar sunt emotii pozitive. Nu mi-e frica de vreun joc, dar sunt emotii pentru ca imi doresc sa scot maximul din jocuri.

Nu imi pare rau ca am venit la Steaua, ma bucur ca mi s-a dat sansa sa antrenez echipa la 37 de ani, si consider ca am facut performanta pana acum. Daca vom castiga campionatul o sa fie o performanta si mai mare.

Eram dupa 14 jocuri fara infrangere si mi s-a propus prelungirea si am spus ca nu conteaza, important e sa am rezultate. Daca nu voi avea rezultate voi fi dat afara si daca semnez prelungirea. Mai am contract pana in vara si vom vedea ce va urma. Performanta imi prelungeste contractul.

E greu cu atatea discutii, dar imi place fotbalul, eu am ales sa fac asta si sunt increzator ca voi reusi sa facem performanta", a spus Dica in conferinta.