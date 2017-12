Reactia lui Dica atunci cand a aflat ca a ramas fara Gnohere! Bizonul nu va juca in derby-urile cu CFR si Dinamo din februarie

Bizonul Gnohere, golgheterul stelistilor in acest sezon, a primit 3 etape de suspendare pentru rosul incasat in meciul cu Viitorul. Dica spune ca pedeapsa este mult prea drastica, iar Steaua va face apel.

Dica este de parere ca suspendarea de 3 etape primita de Gnohere este prea dura. Acesta mai spune ca stelistii vor face apel la decizia Comisiei de Disciplina.

Daca nu vor castiga la apel, stelistii vor juca fara Gnohere in meciurile cu Gaz Metan, CFR si Dinamo, din februarie.

"Nu este o veste prea buna, Gnohere e un jucator important pentru noi. Ne-a ajutat foarte mult in acest an. Nu ma asteptam sa ia 3 etape, pentru ca m-am uitat si eu pe imagini si am vazut acolo doar o atingere. Ma asteptam sa ia doar o etapa. Avem jucatori care ii pot lua locul. Maximum de etape ar fi insemnat sa dea cu cotul. Dar Tucudean i-a pus prima data mana in gat, si Gnohere l-a atins usor.



Pana sa vad imaginile am crezut ca a dat cu pumnul, chiar eram suparat pe el. Dar dupa ce am vazut imaginile, cred ca arbitrul putea sa-i dea doar galben. A fost o atingere foarte usoara. Poate reusim sa reducem la doua etape, sa lipseasca doar cu Medias si cu CFR", a spus Dica la TelekomSport.