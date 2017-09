Reactia lui Claudiu Niculescu dupa ce Dinamo l-a ales pe Miriuta: "Nu sunt dezamagit, va veni momentul meu!"

Claudiu Niculescu a fost una dintre cele 2 variante pe care le-a luat in calcul Dinamo dupa plecarea lui Cosmin Contra la echipa nationala. Antrenorul celor de la FC Voluntari a declarat ca nu este dezamagit de faptul ca Dinamo a ales pana la urma varianta Miriuta.

"Nu s-a intamplat nici de aceasta data, nu e absolut nicio problema. Poate nu e momentul. Dar, candva, in viitor, va veni si acea zi, sper. Iar cand va veni, eu zic ca voi intra in istorie. Nu sunt dezamagit, absolut deloc. Sunt dezamagit de un singur lucru, sa nu se mai vehiculeze, da. Pentru ca trebuie sa recunosc, si mie mi-a distrat putin atentia de la ceea ce am de facut aici.



Dar acum, ma intorc si sunt cu mintea in totalitate la baietii pe care ii antrenez, la baietii mei, la o echipa pe care o antrenez, pentru ca am reusit niste lucruri exceptionale eu cu baietii, si nu numai, impreuna cu intreg clubul. Aceste zvonuri si aceste speculatii nu mi-au facut bine nici mie, nici baietilor, pana la urma. Dar de astazi se sterge absolut totul cu buretele. Sunt antrenorul lui FC Voluntari. Cat? Ramane de vazut.



Am o clauza eliberatoare, sa zic asa. Dar nu m-am gandit absolut deloc in aceste zile la clauze. Citeam si eu din presa, am vorbit si eu cu prieteni, m-au sunat prieteni, Danciu, zilele trecute, ca sunt pe lista. I-am spus ca am fost pe lista lui Schindler. Eu tot timpul sunt pe lista, dar va veni, va veni si acel moment.



Pentru mine totusi e important ca la fiecare schimbare de antrenor se gandesc la mine. in iarna, nu am resimtit atat de tare acest lucru, Cand a venit Cosmin, eram pe acea lista de 3-4 nume. Dar atunci nu eram sunt sub contract cu alta echipa. Acum sunt sub contract si pot sa spun ca aceste zvonuri mi-au distrat atentia", a declarat Claudiu Niculescu la Telekom Sport.