Reactia lui Claudiu Niculescu cand a aflat ca ar putea fi noul antrenor AL RAPIDULUI sezonul viitor in Liga I

Exista un plan ca Rapidul sa renasca in Liga I sezonul viitor.

Claudiu Niculescu a primit cu incantare vestea ca FC Voluntari s-ar putea transforma in Rapid sezonul viitor.

Trecutul sau de dinamovist nu ii afecteaza planurile de viitor.

"Eu o sa antrenez si daca se numeste Rapid, bineinteles. Eu am avut ce am avut cu Steaua. Nu am nicio problema daca echipa se va numi Rapid", a spus Niculescu.

FC Voluntari s-ar putea schimba in "Rapid" din vara: din 2020, pe noul Giulesti!



Rapidul e pe cale sa renasca, dar nu din Liga a 5-a, ci chiar din prima Liga. FC Voluntari coace un plan de rebranding, care sa includa schimbarea numelui, dar si asimilarea palmaresului recent al Rapidului, din 2003 si pana la faliment.

Oficialii clubului administrat de Primaria Voluntari vor sa obtina in lunile urmatoare palmaresul Rapidului - nu e clar de unde, cu cati bani, sau macar daca poate fi vandut de cineva.

"Casa" Rapidului ar urma sa fie baza din Ilfov, care include un stadion de 4600 de locuri, dar si o academie de fotbal, iar din 2020, echipa ar urma sa se mute pe noul Giulesti.

Batranul stadion a intrat deja in proces de demolare, iar in locul lui va rasari o arena moderna, pregatita sa indeplineasca cerintele pentru Euro 2020.

Intr-o situatie ideala, dupa mutarea in Giulesti, arena din Voluntari ar urma sa devina baza de pregatire pentru noul Rapid.

FC Voluntari e pe locul 2 in playout, fara emotii de retrogradare.