Reactia lui Burleanu cand a fost intrebat de o posibila schimbare in regulament: DOUA echipe promovate din Liga 4, pentru favorizarea CSA Steaua si Rapid

AMFB intentioneaza sa solicite o schimbare in regulament, ca seria bucuresteana sa trimita doua echipe in Liga a 3-a.

Conform Gazetei Sporturilor, Asociatia Municipala si FRF incearca sa schimbe regulile si invoca seriozitatea celor doua proiecte care beneficiaza de sustinere financiara importanta, Academia Rapid si CSA Steaua. DETALII AICI

In acest moment, fiecare serie judeteana trimite o singura echipa intr-un sistem de baraj in urma caruia se stabilesc formatiile promovate in Liga a 3-a.

Razvan Burleanu a parut surprins de aceasta informatie, dar nu si-a exprimat clar un punct de vedere.

"Nu am discutat asa ceva in cadrul Comitetului Executiv. Nimeni nu a solicitat asa ceva. Sunt surprins de acest subiect, nu am fost sesizati pe aceasta tema."

"Pot sa va spun ca in momentul de fata avem 42 de echipe campione care intra intr-un sistem de baraj", a spus Razvan Burleanu.

Federatia infiinteaza Turneul Sperantelor

Razvan Burleanu a mai anuntat astazi infiintarea unei competitii rezervate juniorilor nascuti in 2004.

"Cel mai important subiect al zilei (n.r. in cadrul sedintei Comitetului Executiv) a fost infiinatrea unei noi competitii. Vorbim de Turneul Sperantelor. O compettie de elita pentru copiii nascuti in 2004."

"Obiectivul, pe de o parte, e sa putem sa punem pe picioare competitia de elita la aceasta categorie de varsta, dar in acelasi timp sa putem sa pregatim deja tot procesul de selectie pentru prima reprezentativa de U15 pe care o vom forma anul viitor."

"Vorbim de o investitie de 250.000 de euro in aceasta prima generatie de copii nascuti in 2004, competitie care va incepe in acest an".