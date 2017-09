Reactia lui Budescu dupa golul-CAPODOPERA cu Plzen. Ce a spus despre vizita patronului in cantonament si relatia cu Dica

FCSB 3-0 Viktoria Plzen | Ros-albastrii au facut scor cu cehii, pe care i-au mai batut in preliminariile UCL in acest sezon. Constantin Budescu a vorbit la finalul partidei de pe National Arena.

"A fost bine, am reusit sa castigam si speram sa o tinem asa in continuare. Ma bucura golul, dar mai mult ma bucura victoria, sunt multumit de jocul meu si al echipei.

La reluari se vede mai bine faza de la penalty. Fundasul a bagat alunecare, a atins si mingea, se putea da sau nu se putea da. Arbitrul a dat.

Eu si Denis se pare ca jucam bine cu Plzen.

Eu si Nicolae Dica ne intelegem foarte bine. Am vazut ce zic unii, niste carcotasi care inventeaza lucruri. Nu am fost dat afara de la antrenamente, nici nu l-am sunat pe domnul Becali.

Aseara a fost o intalnire amuzanta cu domnul Becali, a facut o atmosfera buna in vestiar, ne-a adus vin si am baut impreuna cu cate un pahar.

Bine, mai intai ne-a adus namolul, apoi a venit vinul.



Eu ma gandesc mai putin la nationala acum. Daca o sa ajung la nationala, o sa dau totul, o sa-mi fac treaba. Si in calificarile trecute am fost chemat, apoi nu m-a mai bagat nimeni in seama", a spus Constantin Budescu la Pro X.