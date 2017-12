Reactia lui Becali la golul din corner marcat de Budescu, dupa ce i-a dat INTERZIS sa mai execute si l-a amenintat pe Dica cu demiterea

Steaua 4-0 Juventus Bucuresti | Ros-albastrii au castigat meciul in repriza secunda, dupa o prima parte slaba. Tanase, de doua ori, Gnohere si Budescu au marcat. Ultimul gol a venit direct din corner.

In urma cu o saptamana, Becali i-a dat interzis lui Budescu sa mai execute cornere, amenintand ca il va demite pe Dica daca il va mai lasa pe mijlocas sa execute. Dupa meciul cu Juventus, Becali a uitat de interdictie.

"Eee, am zis si eu asa, la nervi! Am si vorbit cu ei dupa.



Acum, nu e normal sa irosesti mereu cornerele! Astazi i-a intrat, e foarte bine!



Ati vazut, si Coman a centrat bine la corner, in 6 metri, si am dat gol", a spus Gigi Becali.