Reactia lui Becali la comunicatul lui Hagi! "Regele" a spus ca este "dezamagit si dezgustat" de demersurile Stelei

Viitorul a castigat o prima batalie cu Steaua pentru titlul Ligii I. Comitetul Executiv al FRF a amanat astazi pana la finalul Play Out-ului ratificarea rezultatelor, ceea ce poate duce Steaua intr-o criza de timp, in cazul in care ros-albastri vor merge la TAS.

Cu doar cateva ore inaintea CEx al FRF, Hagi a dat publicitatii un comunicat in care s-a declarat "dezamagit si dezgustat de atitudinea lui Becali".

Iar patronul Stelei a tinut sa raspunda. Acesta a spus ca nu este deranjat de afirmatiile lui Hagi.

"Hagi e dezamagit si dezgustat de mine? E normal. Si eu as fi simtit la fel fata de el daca situatia era invers. Si el in locul meu tot asa facea. Dar relatia dintre noi nu are nicio legatura cu transferurile. Gica nu e ca mine, el deleaga competentele, am cu cine sa negociez", a spus Becali la Digisport.