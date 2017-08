Reactia lui Becali dupa ce a aflat cati bani vrea sa dea FC Porto pentru transferul lui Alibec

Zilele trecute, Becali spunea ca il va vinde pe Alibec doar daca Steaua rateaza calificarea in grupele UEFA Champions League.

FC Porto este interesata de transferul lui Denis Alibec si e gata sa ofere 8 milioane de euro - e informatia dezvaluita in aceasta dimineata de Dumitru Dragomir.

"Porto fuge dupa Alibec, va spun in premiera. Aseara au facut o oferta de 8 milioane de euro pentru Alibec. La pauza meciului, baiatul patronului de la Porto l-a sunat pe Catalin Lita. Azi se va duce la Gigi si ii va spune asta, dar eu am vrut sa va dau stirea inainte", a spus Dragomir pentru ProSport.

Zilele trecute, Marius Sumudica a dezvaluit faptul ca exista interes pentru Alibec si din Premier League, din partea clubului Watford.



"Il vand doar daca vine o oferta foarte mare"



Gigi Becali spune ca nu se gandeste la vanzarea lui Denis Alibec in acest moment, iar transferul se poate face numai daca vine o oferta foarte avantajoasa.

"Nu vreau sa il vand pe Alibec, nu ma gandesc la asta. Pricipalul meu obiectiv este castigarea campionatului in acest sezon. Sigur, si Europa League este importanta, pentru ca ne poate aduce bani in plus. Transferul lui Alibec se poate face numai pe bani foarte multi.", a spus Becali la Ora exacta in sport.