Reactia impresarului lui Morutan dupa declaratiile dure facute de Becali si Iftime! Ce se intampla cu mijlocasul semnat deja de Steaua

Valeriu Iftime si Gigi Becali, actualul si viitorul patron al lui Morutan, au pus tunurile pe tanarul fotbalist in aceasta saptamana.

Suparat pe ratarea calificarii in Play Off, Valeriu Iftime l-a criticat pe Morutan, spunand ca mijlocasul "si-a luat masina scumpa si iubita frumoasa, iar fotbalul nu mai e la fel de important". Gigi Becali l-a aprobat si el.

Acum, impresarul lui Morutan, Florian Vulturar, a reactionat. El a spus ca toate zvonurile potrivit carora Morutan e cu gandul la alte lucruri decat fotbalul "nu au treaba cu realitatea".

"Olimpiu e un talent mare, un jucator care promite mult pe viitor, dar totusi e inca un copil. Are o scadere de forma, probabil au venit toate foarte repede peste el, dar e un copil cu picioarele pe pamant. Noi toti trebuie sa avem grija de el sa se maturizeze ca fotbalist. Domnul Iftime stiu ca tine foarte mult la Olimpiu, cu siguranta e foarte suparat de ratarea calificarii in play-off. Dansul, impreuna cu domul sfaiter, pun foarte mult suflet la echipa si e de inteles.



Am vorbit forte mult zilele astea cu Oli, se va antrena forte bine si urmatoarele meciuri va face diferenta cu siguranta. Referitor la toate articolele care au iesit in presa, cu „bomba sexy” din viata lui Morutan, nu au nicio treaba cu realitatea. E prietena lui de mult timp, o fata dintr-o familie foarte buna, studenta la drept, foarte apropiati ca varsta si stiu personal ca il incurajeaza foarte mult pe Oli", a declarat Florin Vulturar potrivit Digi Sport.