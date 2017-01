Reactia GENIALA a lui Tamas dupa ce a castigat premiul pentru fundasul anului: "Imi multumesc mie, eu am tras"

Gabriel Tamas a fost ales fundasul anului dupa voturile a aproape 1000 de fotbalisti din primele 3 ligi din Romania.

Tamas a avut cel mai tare discurs al serii la gala AFAN.

"Vreau sa le multumesc tuturor celor care m-au votat si m-au ajutat anul trecut si, nu in ultimul rand, si mie. Pana la urma eu am tras", a spus amuzat Tamas.



In lupta pentru trofeu, stelistul i-a depasit pe Alin Tosca si Cristi Sapunaru.