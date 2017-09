Reactia amuzanta a lui Becali dupa ce, in euforia victoriei cu Dinamo, a confundat ariile lui Verdi :) "Eu stiu sa cant, imi vin instantaneu in cap"

In euforia victoriei cu Dinamo, Gigi Becali, patronul FCSB, a iesit de la lojele National Arena cantand Marsul Triumfal al lui Verdi. El a spus in fata camerelor ca "emotia il face sa cante Traviata".

Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a parasit, duminica seara, National Arena dupa derbiul castigat cu Dinamo fredonand Marsul Triumfal din opera Aida de Giuseppe Verdi. "Toata emotia de pe final iti da o energie prin care sa canti Traviata de Verdi. Pe mine ma intereseaza de Alibec la ora asta? Eu cant Traviata acum, de Verdi, si ma intereseaza de Alibec?", le-a spus Becali reporterilor, confundand cele doua opere.

Astazi, el a precizat ca stia ca era Aida, dar a fost prea euforic si de aceea a spus ca e Traviata.

"Aida, da, stiam, dar in euforia aia... Mie Aida de Verdi mi-a plăcut intotdeauna. Mi-a venit, asa, instantaneu in cap, asa de mult mi-a placut melodia asta. Eu stiu sa o cant foarte frumos, numai ca nu pot sa o cant in fata camerelor de luat vederi. Nu am avut emotii, dar o cantam mai repede, ca nu te apuci sa canti in fata microfoanelor", a declarat Becali, la Pro X.

Stelistii i-au invins Dinamo, scor 1-0, in derbiul din etapa a 12-a a Ligii I, disputat pe National Arena. Unicul gol al meciului a fost marcat de Momcilovic, in minutul 31. Budescu a ratat un penalti, in minutul 76.