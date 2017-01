Reactia geniala a lui Alibec dupa ce l-a vazut pe Lacatus la Gala! Ce a facut

Denis Alibec a fost desemnat fotbalistul anului la gala AFAN.

Stelistul a avut o reactie surprinzatoare in momentul in care l-a vazut pe Marius Lacatus in sala unde a avut loc festivitatea. Alibec a vrut sa stea langa noul manager al echipei Armatei.



"Ooo. Stau aici, langa o legenda!", le-a transmis Alibec organizatorilor.



Denis Alibec va purta la Steaua chiar numarul legendar al lui Lacatus, 7. Pentru a-i face pe plac, Becali i l-a luat lui Dennis Man, pustiul adus de la UTA in toamna.



Steaua pleaca azi in primul cantonament al anului, in Antalya.