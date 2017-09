Reactia EROULUI stelistilor dupa ce a decis derbyul cu Dinamo. Ce a spus Momcilovic

FCSB 1-0 Dinamo | Stelistii s-au impus in derbyul de pe National Arena cu golul marcat in prima repriza de Marko Momcilovic. Budescu a ratat si un penalty.

"A fost bine, sunt fericit ca a castigat echipa. Nu conteaza cine da gol, important e sa luam punctele. Asa s-a intamplat, am atacat prima bara si mingea a venit perfect.



Dinamo este o echipa buna, dar noi am fost mai buni si am castigat.



Nu a fost greu pentru mine, nu conteaza cine joaca, important e sa batem, asta e cel mai important", a spus Marko Momcilovic.