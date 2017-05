Razvan Burleanu explica schimbarile din regulamentul pentru sefia FRF: "Marica si Chivu pot candida! Nu stiu daca si Lupescu!"

Razvan Burleanu admite ca nu ar fi putut sa candideze daca regula exista atunci cand a fost el ales.

Presedintele Federatiei a comentat schimbarea regulamentului ce tine de modul in care se poate candida la presedintia FRF.

"In primul rand, este o traducere din statutul FIFA. Am racordat statutul FRF la statutul FIFA. Articolul se prevedere ca in 2 din ultimii 5 ani sa fi indeplinit un rol in fotbalul asociatie. Sa fi fost arbitru, oficial sau fotbalist, observator in cardul FRF, LPF, AJF si AMFB. Articolul acopera o zona foarte larga.

Da, daca Mircea Sandu ar fi adoptat aceasta regula, nu as fi putut candida si face aceste reforme. Dar m-as fi implicat in fotbal. Marica si Chivu pot candida. Situatia lor este acoperita. Nu stiu situatia lui Lupescu, dar UEFA nu intra in categoriile acoperite de acest articol.

Eu aplic un discurs interventionist. Fotbalul romanesc este ca un bolnav aflat la Terapie Intensiva. Asa era acum trei ani si asa cum inca e. Timpul nu are rabdare si trebuie sa luam decizii pe diferite paliere.

Sunt masuri interventioniste, nu de stanga. Uitati-va la toate masurile interventioniste din sport luate de statele de la Nord la Sud, de la Est la Vest. Toate statele aplica sistemul interventionist" a spus Razvan Burleanu la Digi Sport.

Ionut Lupescu a dezmintit din nou ca s-ar gandi sa candideze:"De fiecare data cand e vorba de alegeri la FRF se vehiculeaza numele meu. Eu ce sa comentez? Nu stiu concret despre ce e vorba, astept sa vad scris ce a hotarat Adunarea Generala si dupa ce voi vedea ce e scris în statutul FRF voi comenta. Nu stiu ce sa spun acum, vedem saptamana viitoare. Eu nu am spus niciodata ca voi candida la presedintia FRF, nu stiu cum de se vehiculeaza ideea asta" a spus Lupescu pentru News.ro