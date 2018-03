RAZBOI TOTAL intre Steaua si FRF! Becali tuna si fulgera: "Ii fac plangere lui Burleanu!" Motivul nu e meciul din Cupa: ce l-a scos din minti pe patronul Stelei

Razboiul dintre FRF si Steaua continua.

Dupa conflictul din Cupa Romaniei, urmeaza un alt episod din seria disputelor dintre clubul patronat de Gigi Becali si Federatia Romana de Fotbal. Finanatorul Stelei a declarat ca va depune plangere impotriva presedintelui Razvan Burleanu.



"Ii facem plangere lui Burleanu la Comisia de Disciplina pentru ca a spus ca mituiam arbitri. Sa aduca dovezi! Sa vedem daca o sa-i dea si lui amenda de 100 de mii de lei cum mi-a dat mie", a declarat Gigi Becali la DigiSport.

"Cei ce vor arbitri straini sa spuna ce spagi dadeau ei pana in 2014 arbitrilor", a fost declaratia care l-a enervat pe Becali. Razvan Burleanu a facut aceasta afirmatie intr-o conferinta de presa, in contextul in care in care Liga 1 s-a pus problema aducerii de arbitri straini pentru meciurile din play-off.