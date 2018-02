RAZBOI TOTAL! Dinamovistii sunt cu Lazio la meciul de joi! Reactia lui Dica dupa ce a vazut OPERATIUNEA FULARUL de la Dinamo

Dinamovistii si-au pus la gat fulare cu Lazio ieri in Stefan cel Mare, unde au vandut bilete pentru marele derby de saptamana viitoare.

Dica a fost dezamagit de gestul rivailor.



"N-as vrea sa comentez prea mult. Numai la noi se intampla asa ceva. Suntem o echipa din Romania in primavara europeana.. Nu vreau sa comentez. Eu tin cu tot fotbalul romanesc. Eu mi-as dori sa faca performanta toate echipele pentru binele fotbalului romanesc. Daca o echipa sau mai multe se ridica, le ajuta si pe celelalte sa mearga mai sus. Cand Steaua si Rapid au facut rezultate, tot fotbalul romanesc a fost ajutat si am putut avea o echipa direct calificata in Champions League", a spus Dica.