RAZBOI TOTAL cu armata! Becali a depus plangere pentru CSA Steaua! Cum incerca sa blocheze proiectul

Gigi Becali face tot ce poate ca sa blocheze proiectul Armatei.

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

CSA Steaua spera sa sara o etapa si sa se inscrie direct in liga a cincea, desi in mod normal ar fi trebuit sa inceapa din liga a cincea.

AJF a schimbat regulamentul, iar admiterea in liga a patra se face in functie de elemente precum buget, palmares si baza de suporteri, situatie in care CSA Steaua s-ar fi calificat direct. Totusi, Becali anunta ca a depus plangere si a cerut ca doar elementul sportiv sa fie luat in considerare.

"Am facut plangere la AJF si au modificat ca sa nu cumva sa ii inscrie pe CSA in liga a patra. Le-am spus ca le fac plangere penala pentru abuz in serviciu. Nu ai motiv sa-i primesti in liga a patra.

Este un paragraf care spune ca poti juca in liga a patra daca ai conditii. Dar poti juca numai daca ai promovat sportiv, nu ca ai tu conditii. Sa stea in liga a cincea, ca ei s-au nascut in 2017", a spus Becali la Sport.ro.