RAZBOI in Liga I! "Se vede clar: CFR e avantajata!" Propunerea facuta de Steaua dupa 5 etape

Stelistii au plecat la Lisabona, dar nu au uitat de lupta interna.

CFR s-a impus cu Dinamo in urma unui penalty contestat de toata Liga I, iar acum se cer masuri din partea FRF si LPF. Stelistii propun o analiza a conducatorilor fotbalului romanesc dupa 5 etape, iar in etapa urmatoare este posibil ca jucatorii sa poarte banderole albe in semn de protest.

"Trebuie sa privim foarte serios lucrurile si sa nu lasam lucurrile sa evolueze in aceasta directie campionatul. Se vede foarte clar ca in acest moment, CFR este avantajata, greselile arbitrilor au influentat rezultatele, macar acum ar trebui sa se faca o analiza dupa aceste 5 etape si sa se traga o concluzie. E imposibil sa duci un campionat pana la sfarsit in conditii inegale. Ramane de vazut daca jucam cu banderole albe in etapa urmatoare", a declarat presedintele Stelei, Valeriu Argaseala.

CFR joaca azi in deplasare cu Sepsi OK.