Rasturnare de situatie! SURSE: Becali NU merge la TAS si renunta la lupta pentru castigarea titlului la masa verde!

Comitetul Executiv va omologa luni clasamentul Ligii I, cu Viitorul pe primul loc.

Luni, in sedinta Comitetului Executiv, va fi aprobat clasamentul Ligii I. Nimeni nu asteapta vreo surpriza, dupa ce atat FRF, cat si LPF, si-au exprimat clar punctul de vedere: FC Viitorul a terminat sezonul pe primul loc.

Surprizele ar putea aparea de marti incolo. Gigi Becali a anuntat in mai multe randuri ca 6 iunie este data la FCSB se va adresa oficial Tribunalului de la Lausanne, dar surse ProTV anunta ca patronul Stelei s-a razgandit, si nu va ma merge la TAS, la presiunea familiei, dar si a comunitatii de aromani.

"Toata lumea mi-a spus sa renunt"

Gigi Becali a repetat, in mai multe interventii telefonice la Sport.ro, faptul ca familia l-a rugat sa renunte la acest demers, care ar putea afecta foarte mult relatia cu nasul sau, Gica Hagi.

"Le-am zis ca as renunta, dar acum am apucat sa fac demersul asta...", a spus Becali in mai multe randuri.

Gica Hagi a profitat de vizita de saptamana trecuta in America , la fata lui, pentru a se intalni cu un vechi si foarte apropiat amic, prieten comun cu Gigi Becali, si un om cu o influenta mare in randul comunitatii de aromani din Romania.

Becali nu a platit inca avocatul



Pentru judecata de la TAS, Becali si-a angajat un avocat cu renume, spaniolul Jorge Ibarrola, care s-ar putea alege cu 225.000 de euro de pe urma procesului FCSB la Lausanne.

Becali nu i-a platit pana acum decat 5000 de euro , adica analiza preliminara a dosarului. Urmeaza sa ii mai dea 70.000 in momentul in care procesul este demarat la TAS, si inca 150.000 daca FCSB va avea castig de cauza.

Astfel, daca Becali renunta la proces, pierderile sunt "modice", doar 5000 de euro.

Pe termen lung, prietenia cu Hagi poate fi mai "scumpa" chiar si decat o calificare in Champions League



In ultimele saptamani, Gigi Becali a fost pus in fata unei alegeri foarte dificile - sa ia calea TAS, si sa isi strice definitiv relatia cu Hagi, sau sa uite de proces si sa tina usa deschisa la, probabil, cel mai important furnizor de jucatori pentru Steaua pe termen lung.

Atitudinea lui Hagi l-a bulversat si mai mult. Acesta a avut un discurs decent, nu s-a lansat in razboaie care sa radicalizeze pornirile lui Becali, si a repetat in mai multe randuri, si prin vocea lui Cristian Bivolaru, presedintele clubului, faptul ca "Steaua poate lua jucatori de la Viitorul, inclusiv pe Coman si Nedelcu", pentru a intari ideea mizei unui eventual conflict.

In acelasi timp, Hagi a iesit saptamana trecuta cu un comunicat de presa in care s-a aratat "dezamagit si dezgustat" de atitudinea lui Gigi Becali.

In ultimele trei saptamani, Hagi nu i-a raspuns niciodata la telefon lui Gigi Becali.