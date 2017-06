Rasturnare de situatie. Oferta de ultima ora pentru Edi Iordanescu. Unde poate ajunge

Edi Iordanescu a amanat semnarea contractului cu Astra pentru o ultima discutie cu un alt club.

Iordanescu Jr. a cerut timp suplimentar de gandire din partea sefilor de la Giurgiu. Chiar daca numirea sa la campioana de anul trecut parea doar o formalitate, Edi s-ar putea sa ajunga in cele din urma in Superliga turca, la Karabukspor. Interesati in trecut si de Sumudica, sefii clubului unde joaca Latovlevici, Tanase, Papp si Gaman s-au hotarat in cele din urma sa incerce varianta Iordanescu.



Karabukspor a terminat pe 11 ultima editie a campionatului, iar la anul isi propune sa urce in prima jumatate a clasamentului.