Raspunsul oltenilor pentru Dan Petrescu, dupa ce antrenorul a acuzat erori la golul lui Baluta si hentul lui Gustavo

CSU Craiova 2-1 CFR Cluj | Clujenii lui Dan Petrescu raman la 49 de puncte, in timp ce Craiova face 43. Cu un meci mai putin, stelistii sunt la cota 44.

Marcel Popescu, presedintele Craiovei, a vorbit la finalul meciului de pe Oblemenco la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.

"Am trait cum se traieste un astfel de meci, cu pulsul la 150. Am intalnit liderul, o echipa extrem de incomoda, de bine articulata si de matura. Cred ca a fost un spectacol pe care il meritam si un rezultat care ne face sarbatorile mai fericite.



Sunt convins ca acest meci concureaza cu cel cu Viitorul ca intensitate si angajament. Daca meciul Craiova - Viitorul a fost consemnat ca fiind cel mai frumos, ar fi formidabil ca tot noi sa il detronam.

Le multumim oaspetilor pentru aprecieri, este fantastic ca tribunele sunt pline si ca lumea are vise marete aici.

Vom vedea ce se va intampla in Play Off. Practic, am venit la doar 3 puncte de CFR, daca aplicam injumatatirea.

Greseli mai apar. A fost o lovitura de colt, dupa corner au mai fost cateva atingeri. Si la golul lui Urko Vera a fost un hent inainte. Nu cred ca are rost sa vorbim de arbitraj.

Cine spune ca acest meci a fost decis de arbitraj, se inseala.

Eu zic bravo ambelor echipe pentru fotbalul aratat.



Eu sunt convins ca dupa prestatiile avute, Cosmin Contra il va chema si pe Mitrita la nationala. Sper ca Baluta si Mitrita sa fie sanatosi.

Din pacate, Baluta a fost eliminat. Nu am avut posibilitatea sa vad reluarea, dar asta este, acum faptul este oricum consumat", a spus Marcel Popescu la Ora Exacta in Sport.